POL-FR: Efringen-Kirchen: Nächtliche Schussabgabe auf Haustüre und geparktes Auto - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag gegen 23.40 Uhr wurden aus Efringen-Kirchen, Im Lettenacker, Schussgeräusche gemeldet. Ein Anwohner meldete zusätzlich, dass er an seiner Eingangstüre zwei kleine Löcher bemerkt habe. Die Polizei entsandte sofort mehrere Streifenbesatzungen in den Bereich. Eine davon sichtete eine Person und kontrollierte sie. In der Nähe lag eine Kleinkaliberpistole. Der alkoholisierte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und die Waffe sichergestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden an einer Wohnungstüre zwei Einschüsse festgestellt. Die Projektile hatten das Doppelglas jedoch nicht durchdrungen. Weiterhin wurde festgestellt, dass auf einen geparkten Pkw geschossen wurde, wodurch dieser im Bereich der Windschutzscheibe und der Beifahrerseite beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Es ist zu vermuten, dass der Mann der Schütze war. Er machte gegenüber der Polizei keine Angaben. Die näheren Umstände des Falles sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

