POL-FR: Lauchringen: Fahrer missachtet Vorfahrt - eine Frau leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend am Ortsausgang von Lauchringen die Vorfahrt einer Subaru-Lenkerin missachtet und einen Unfall verursacht. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Gegen 17:15 Uhr wollte der 27 Jahre alte Unfallverursacher aus der Detzelner Straße in die bevorrechtigte B 314 nach links einfahren. Dabei kollidierte sein Ford mit der 53 Jahre alten Subaru-Fahrerin, die sich aus Richtung Wutöschingen der Einmündung genähert hatte. Sie versuchte noch, auszuweichen, konnte den Aufprall aber nicht mehr verhindern. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Subaru entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, am Ford wurde ein Schaden von ca. 7000 Euro verursacht.

