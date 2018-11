Freiburg (ots) - Bad Säckingen: Zeugen stellen Ladendiebe in gleich zwei Fällen

Couragierte Zeugen haben in Bad Säckingen Ladendiebe auf der Flucht gestellt und das in gleich zwei Fällen. Der erste Fall ereignete sich am Mittwoch gegen 13:20 Uhr in einem Geschäft in der Alte Basler Straße. Hier wurde ein 40 Jahre alter Mann beobachtet, wie der hochwertiges Parfum einsteckte und den Laden verließ. Eine Mitarbeiterin hatte das gesehen und sprach den Mann an. Dieser flüchtete, konnte aber von der Frau und weiteren Mitarbeitern gestellt und der Polizei übergeben werden. Er hatte Parfum im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Der zweite Vorfall geschah am Donnerstagabend in der Rheinbrückstraße. Hier konnte ein Fußgänger sehen, wie zwei Jugendliche Winterjacken von einem Verkaufsständer nahmen, der vor einem Modegeschäft stand. Mit den Jacken gingen sie davon, ohne den Laden betreten zu haben. Auch hier nahm der Zeuge die Verfolgung auf und stellten die beiden. Einem gelang es, davon zu rennen, der andere konnte von dem Zeugen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Der Jugendliche gestand die Tat ein und benannte auch den Namen seines Mittäters. Die Jacken hatten ein Wert von je 140 Euro.

Bad Säckingen: "Einbrecher" macht sich an Rollladen zu schaffen - Polizei bringt betrunkenen Übernachtungsgast in sein Hotel

Einen gehörigen Schreck hat am Donnerstagabend ein betrunkener Hotelgast einer Bewohnerin eines Hauses in der Vollmarstraße eingejagt. Der 36 Jahre alte Mann hatte sich gegen 22:35 Uhr am Rollladen des Hauses zu schaffen gemacht. Besorgt und aufgeregt verständigte die Bewohnerin zu Recht sofort die Polizei, weil sie einen Einbrecher vermutete. Eine Polizeistreife traf auf den doch sichtlich alkoholisierten Tourist, der sein Hotel suchte. Dorthin wurde er dann auch von der Polizei begleitet.

