Freiburg (ots) - Lottstetten: Fahrradfahrerin stürzt schwer

Einen schweren Sturz hatte am Donnerstagabend eine Fahrradfahrerin in der Hauptstraße in Lottstetten. Die 40 Jahre alte Frau war gegen 16:45 Uhr ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Unfall wurde von einer Anwohnerin gesehen, die sofort den Rettungsdienst verständigte. Die Frau kam umgehend ins Krankenhaus nach Singen. Die polizeilichen Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen übernommen.

Lottstetten: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall - zwei Verletzte

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Donnerstag in Lottstetten zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Kurz vor 13:00 Uhr war eine 49 Jahre alte Hyundai-Fahrerin von der B 27 nach Lottstetten abgebogen und beabsichtigte an der folgenden Kreuzung, geradeaus in die Schitterlestraße zu fahren. Dabei übersah sie einen bevorrechtigen Opel auf der Hauptstraße. Die beiden Autos kollidierten in der Folge. Die Frau und ihr 42 Jahre alte Unfallgegner verletzten sich dabei. Während die Frau mit einem Rettungswagen ins Spital nach Singen zur weiteren medizinischen Versorgung kam, suchte der Mann selbstständig ein Krankenhaus auf. Die Schadenshöhe an den beschädigten Autos dürfte bei rund 7000 Euro liegen.

