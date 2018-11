POL-FR: Auggen - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag, 22. November, gegen 17.15 Uhr befuhr ein Pkw die Straße Im Kleinfeldele von der Winzergenossenschaft Auggen kommend in Richtung B3. An der Einmündung zur B3 achtete der Pkw-Lenker vermutlich nicht auf den Fahrzeugverkehr und bog nach rechts auf die übergeordnete Straße ab. Eine Pkw-Lenkerin, welche von Auggen her kommend auf der B3 unterwegs war, musste ihr Fahrzeug abbremsen aber kollidierte dennoch leicht mit dem Heck des Unfallverursachers. Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

