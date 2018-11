POL-FR: Freiburg: Einladung zu gemeinsamer Sicherheitskonferenz des Polizeipräsidiums Freiburg und der Stadt Freiburg im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft

Freiburg (ots) - Die am 15. November 2018 fortgeschriebene Partnerschaft "Sicherer Alltag" des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg schafft Verbesserungen für die Sicherheit in der Stadt Freiburg und wird unbefristet weitergeführt.

Ein neues Element dieser verstärkten Zusammenarbeit zwischen Land und Kommune werden sogenannte Sicherheitskonferenzen sein. Hierzu werden das Polizeipräsidium Freiburg und die Stadt Freiburg Bürgerinnen und Bürger zu mehreren Veranstaltungen einladen, um zum Thema Sicherheit zu informieren, zu beraten und diesbezüglich in den Dialog zu kommen.

Die Veranstaltungen sollen sich - je nach Resonanz - flächendeckend, ausgerichtet an polizeilichen Organisations-strukturen über das ganze Stadtgebiet erstrecken.

Es werden sowohl Vertretungen des Polizeipräsidiums als auch der Stadt Freiburg sowie politische Vertretungen des Gemeinderates und der Ortschaften dabei sein. Außerdem werden die Vorsitzenden der Bürgervereine der jeweiligen Stadtteile als Gäste eingeladen sein.

Die erste Sicherheitskonferenz wird bereits am 29.11.2018 um 19:30 Uhr in der Mensa der Wentzinger Schulen in der Falkenberger Straße 21 in Freiburg für den örtlichen Zustän-digkeitsbereich des Polizeipostens Weststadt stattfinden. Zu dieser Veranstaltung sind Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu den Stadtteilen Betzenhausen, Hochdorf, Lehen, Landwasser und Mooswald sowie die politischen Vertretungen eingeladen.

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell