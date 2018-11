POL-FR: Lörrach: Reifenplatzer beim Überholen auf der Autobahn

Freiburg (ots) - Auf der A98 zwischen Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte überholte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein BMW-Fahrer einen Lkw. Während des Überholens platzte am BMW plötzlich der rechte Vorderreifen. Das Fahrzeug steuerte stark nach rechts und stieß dort mit dem Lkw zusammen. Nach dem Unfall gelang es dem 57jährigen Autofahrer sein Fahrzeug anzuhalten. Am BMW entstand Sachschaden von etwa 3500 Euro, am Lkw etwa 500 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.

