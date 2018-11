POL-FR: Rheinfelden: Unfall beim Einfahren auf die Autobahn - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall auf der A861 bei Rheinfelden sucht das Verkehrskommissariat Weil am Rhein Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 07.20 Uhr an der Anschlussstelle Hochrhein, in Richtung Grenzübergang zur Schweiz. Eine 57jährige Autofahrerin stieß bei der Auffahrt auf die Autobahn mit einem Lkw auf der Durchfahrtsfahrbahn zusammen. Hierbei entstand am Renault der Frau ein Schaden von etwa 6000 Euro, am Lkw etwa 1000 Euro. Da die Schilderungen zum Unfallhergang abweichen, bittet das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621/9800-0, um Zeugenhinweise.

