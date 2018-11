POL-FR: Todtnau: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Donnerstag gegen 12 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem VW Golf und flüchtete anschließend. Der VW war kurzzeitig auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes beim Busbahnhof abgestellt. Als die Eigentümerin zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange feststellen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/8890-0, sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

