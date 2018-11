POL-FR: Egringen/Schallbach: Schlechtes Gewissen nach Verkehrskontrolle

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag fiel einer Polizeistreife ein langsam fahrendes Auto auf der Kreisstraße zwischen Egringen und Schallbach auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte die 63jährige Fahrerin keinen Führerschein vorweisen. Nach ihren Angaben hatte sie diesen zu Hause vergessen. Da sich die Frau bei ihren Angaben in Widersprüche verwickelte, sollte der Führerschein an der Wohnanschrift eingesehen werden. Hiermit konfrontiert gab sie letztlich zu, seit einigen Jahren keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft folgte.

