POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz nach Brandgeruch

Freiburg (ots) - Am Freitagnacht gegen 02 Uhr musste die Feuerwehr Weil am Rhein und die Polizei wegen starkem Brandgeruch ausrücken. Dieser wurde aus einem Mehrfamilienhaus im Rebgartenweg gemeldet. Da ein offenes Feuer oder Rauch nicht wahrnehmbar waren, jedoch im Haus starker Brandgeruch festgestellt werden konnte, wurde es vorsorglich geräumt. Unter Einsatz von Atemschutz wurden anschließend mögliche Wohnungen überprüft. Hierbei konnte als mögliche Ursache ein technischer Defekt an einer Lampe festgestellt werden. Personen- oder Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Weil am Rhein war mit 21 Einsatzkräften vor Ort.

