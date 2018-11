POL-FR: Gundelfingen/Denzlingen: Unachtsamkeit verursacht Unfall

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Glück hatten am Donnerstagmittag zwei Autofahrer auf der B 3 zwischen Gundelfingen und Denzlingen. Obwohl bei dem Unfall an beiden Autos Totalschaden entstanden sein dürften, blieben die Insassen unverletzt. Beide waren auf der B 3 unterwegs in Richtung der Verzweigung Emmendingen / Elztal. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 78-jährige Fahrerin kurz vor der Verzweigung auf ein vorrausfahrendes Fahrzeug auf. Hierauf verloren beide die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, kollidierten mit den Leitplanken und kamen anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen. Hierdurch kam es zur Mittagszeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

jg

