POL-FR: Stühlingen: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - Vollsperrung B 314

Freiburg (ots) - Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B 314 bei Stühlingen gefordert. Eine 70 Jahre alte Frau war gegen 15:40 Uhr mit ihrem Renault von Grimmelshofen kommend auf der Bundesstraße unterwegs, als sie in Höhe Stühlingen aus bislang unbekannter Ursache auf dem geraden Straßenstück nach links geriet. Sie kollidierte in der Folge frontal mit dem entgegenkommenden Honda eines 50-jährigen. Im Honda wurde der 45 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt, wie die Frau im Renault. Beide Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Neben dem Rettungsdienst, der sich mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle befand, war auch die Freiwillige Feuerwehr Stühlingen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Bundesstraße war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Die Schadenshöhe an den neuwertigen Fahrzeugen dürfte bei mindestens 40000 Euro liegen.

