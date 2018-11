POL-FR: Freiburg: Folgemeldung zu - Zeugenaufruf nach zwei aufeinander folgenden Fällen von Exhibitionismus, hier: Täterfestnahme

Freiburg (ots) - Wie die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Sicherheitspartnerschaft zwischenzeitlich ergaben, konnte über Videoaufzeichnungen der Rotteckgarage der Tatverdächtige identifiziert werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten konnten Teile der getragenen Tatkleidung aufgefunden werden.

Der dringend Tatverdächtige 20jährige Mann gambischer Staatsangehörigkeit, der bereits polizeilich mit Körperverletzungs- und Betäubungsmittel-Delikten in Erscheinung trat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg heute (23.11.2018) in Untersuchungshaft genommen.

- Erstmeldung -

Eine 23jährige Frau befand sich am 13.10.2018 kurz vor 03:00 Uhr morgens auf dem Weg von der Habsburgerstraße in die Sautierstraße, als sich ihr eine Mann von hinten näherte und ansprach. Da sie zunächst nicht reagierte, drehte der Unbekannte sie um, wobei sie wahrnehmen konnte, dass der Mann mit der anderen Hand am entblößten erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau laut began zu schreien, um Anwohner hinzu zuziehen, flüchtete der Täter.

Er wurde folgendermaßen beschrieben: Dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, ca. 22-25 Jahre alt, schlank, kurze dunkelbraune oder schwarze Haare, dunkle Jeanshose, helle Jacke, dunkle Schuhe, dunkles Basecap.

Eine weitere Frau im Alter von 60 Jahren meldete sich ebenfalls am Samstag, den 13.10.2018 gegen 03:15 Uhr nach der Tat von zu Hause aus und teilte mit, dass sie soeben im Bereich des Schwarzen Klosters am Rotteckring von einem Mann mit offener Hose bedrängt worden sei. Sie habe den Täter - der währenddessen an seinem Glied manipulierte - weggestoßen, woraufhin dieser von ihr abgelassen habe.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 170-175 cm, schlanke, schmächtige Statur, ca. 25-28 Jahre alt, schmales, ovales Gesicht, dunkle Hautfarbe, afrikanische Erscheinungsbild, dunkle Augenbrauen, schwarz-weiß-beigefarbenes Baseballcap mit rotem Zeichen in der Mitte, dunkle Bekleidung, mehrfarbiges Hemd mit Muster, Jacke und dunkle Hose, gab an, aus Gambia zu sein.

Ein Tatzusammenhang der beiden Taten kann angenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sich unter Tel: 0761-8825777 zu melden.

