POL-FR: Kirchzarten: Verkehrszeichen beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In den Abendstunden des Freitags (23.11.2018) mussten die Einsatzkräfte an der Kreuzung Schwarzwaldstraße / Hauptstraße / Freiburgerstraße in Kirchzarten feststellen, dass ein dort auf der Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen - vermutlich infolge eines Verkehrsunfalles - aus der Verankerung gerissen wurde.

Die Verkehrspolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882-3100 erbeten.

ml

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/882-1010

E-Mail: martin.lamprecht@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell