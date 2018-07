POL-AA: Rainau-Schwabsberg: 66-Jähriger bei Frontalzusammenstoß getötet

Aalen (ots) - 66-Jähriger bei Frontalzusammenstoß getötet Rainau Am frühen Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 290 bei Schwabsberg. Ein 66-jähriger Skoda-Lenker befuhr gegen 12.57 Uhr die B 290 in Richtung Aalen. Auf Höhe Schwabsberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender Pkw kann dem Skoda ausweichen. Einem nachfolgenden 66-Jährigen gelang dies mit seinem BMW nicht mehr. Er kollidierte frontal mit dem Skoda. Der 66-jährige Skoda-Lenker erleidet durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Der 66-jährige BMW-Fahrer wird schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Beifahrerin im BMW wird ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 30000 Euro. Die B 290 musste zur Unfallaufnahme bis 15.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Ellwangen war mit 3 Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz. Die Rettungsdienste waren mit 3 Rettungswagen, 2 Notärzten und einem Rettungshubschrauber vor Ort.

