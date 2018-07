POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrunfälle mit und ohne Verletzten, Gartenhausaufbrüche

Aalen (ots) - Oppenweiler: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag, gegen 22.00 Uhr, befuhr ein 49 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Honda die B 14 von Sulzbach/Murr in Richtung Oppenweiler. Kurz vor Ellenweiler kam er ausgangs einer leichten und übersichtlichen Linkskurve infolge zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Kurvenleittafel und anschließend gegen eine Betonverdolung. Das Krad überschlug sich und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es nach weiteren 120 Metern komplett zerstört liegen blieb. Der Fahrer erlitt beim Sturz schwerste Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.300 Euro.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Der 87 Jahre alte Lenker eines VW Golf wollte am Samstag, um 15.15 Uhr, vom Aldi-Parkplatz auf die Eugen-Adolff-Straße einfahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 22jährigen Fahrerin. Beim folgenden Zusammenstoß entstand Blechschaden in Höhe von geschätzten 5.500 Euro.

Schorndorf: Zwei Gartenhäuser aufgebrochen

Im Tatzeitraum von vergangenem Sonntag bis Samstag, in der Zeit zwischen 14.00 und 11.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser im Gewann "Haubenbühl" ein, indem sie jeweils die Vorhängeschlösser mittels Bolzenschneider knackten. Entwendet wurden Werkzeugkästen mit Kleinwerkzeug sowie diverse Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 180 Euro.

Winnenden: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstag, um 16.18 Uhr, befuhr ein 16 Jahre alte Krad-Lenker mit seiner KTM die K 1915 von Öschelbronn in Richtung Rettersburg. In einer scharfen Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Er erlitt Prellungen und Schürfungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Zweirad wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Schwaikheim: Unfall zwischen Traktor und Auto - Zeugen gesucht

Der 57 Jahre alte Lenker eines Traktors befuhr am Samstag, gegen 13.30 Uhr, von Schwaikheim kommend die K 1850 in Richtung Leutenbach. Auf Höhe der Weilerstraße 1 wollte er nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er die ihn zum selben Zeitpunkt überholende 33jährige Lenkerin eines Ford Focus und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Schaden am Ford beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob der Traktor-Lenker den Blinker nach links gesetzt hatte, sucht das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940, Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

