POL-AA: Vorfahrt missachtet

Riesbürg (ots) - Ein 34jähriger Mercedesfahrer befuhr am Samstag gegen 16.50 Uhr die Goldburghausener Straße und wollte in Riesbürg in die Hauptstraße nach rechts auf die B29 abbiegen. Hierbei übersach er einen in Richtung Bopfingen vorfahrtsberechtigt fahrenden 59jährigen Opelfahrer. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Auf der B29 kam es durch den Unfall nur zu leichten Behinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-291

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell