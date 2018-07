POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrunfälle mit Verletzten, Verkehrsunfälle, Pkw-Brand, Einbruch

Aalen (ots) - Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag, gegen 02.05 Uhr, befuhr die 43 Jahre alte Lenkerin eines Audi befuhr die Brandenburger Straße und wollte die Goldbacher Straße zur Adelheidstraße queren. Hierbei übersah sie den auf der Goldbacher Straße von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lenker eines Peugeot und stieß mit diesem zusammen. Der bei dem Unfall entstandene Schaden summiert sich auf ca. 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 30jährige Peugeot-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb er sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Crailsheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Der 35 Jahre alte Lenker eines Honda Civic befuhr am Samstag, gegen 11.20 Uhr, die Ellwanger Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung der Kreuzbergstraße musste er verkehrsbedingt anhalten. Der ihm nachfolgende 21 Jahre alte Fahrer eines Mitsubishi Colt konnte hinter dem Honda anhalten. Eine wiederum folgende 34jährige Lenkerin eines Ford Focus fuhr infolge Unachtsamkeit auf den Mitsubishi auf und schob diesen noch gegen den Honda. Zum Unfallhergang gibt es widersprüchliche Angaben. So soll der Mitsubishi-Lenker zunächst auf den stehenden Honda und die Ford-Lenkerin danach auf den Mitsubishi aufgefahren sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unachtsam nach rechts abgebogen

Am Samstag, gegen 09.20 Uhr, befuhr eine 36 Jahre alte Renault-Lenkerin in Hessental die Sulzdorfer Straße, von welcher sie nach rechts in die Bühlertalstraße abbog. Trotz unklarer Verkehrslage fuhr im selben Moment eine 33jährige Audi-Lenkerin von hinten rechts an dem Renault vorbei und es kam daraufhin zur Kollision beider Autos. Der entstanden Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Gaildorf: Brennender Pkw

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.25 Uhr, geriet in der Bahnhofstraße ein Pkw in Brand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es im Motorraum eines Opel Mokka zum Brandausbruch, wodurch auch in der Nähe des Autos stehende Bäume und Zypressen Feuer fingen. Die Feuerwehr Gaildorf, welche unter ihrem Kommandanten mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 19.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrer fährt gegen Straßensperre - schwer verletzt

Ein 38 Jahre alter Radfahrer befuhr am Samstag, gegen 23.05 Uhr, die Tüngentaler Straße von Althausen in Richtung Ostumfahrung. Auf Höhe des Adolf-Würth-Airports fuhr er frontal gegen die auf der Straße aufgestellte Straßensperrung und kam zu Fall. Der Radfahrer, welcher lediglich mit einem T-Shirt, einer kurzen Hose und einem Strohhut bekleidet war, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Diakoniekrankenhaus eingeliefert. Sein Fahrrad war beleuchtungslos. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Vellberg: Auffahrunfall mit drei Beteiligten - zwei Leichtverletzte

Am Samstag, gegen 11.15 Uhr, befuhr eine 65 Jahre alte BMW-Lenkerin die L 1060 von Vellberg in Richtung Sulzdorf. Aufgrund eines vor ihr abbiegenden Fahrzeugs musste sie und der ihr nachfolgende 43jährige Lenker eines Peugeot verkehrsbedingt anhalten. Der den beiden folgende 26 Jahre alte Fahrer, ebenfalls eines Peugeot, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Peugeot auf, welcher gegen den davor stehenden BMW geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden beide Peugeot-Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Obersontheim: Radfahrer beim Abbiegen übersehen - leicht verletzt

Die 52 Jahre alte Lenkerin eines Toyota Yaris befuhr am Samstag, um 13.15 Uhr, die Herlebacher Straße in Richtung Sulzdorf. Als sie am Ortsende nach links in die Straße "Haldenäcker" abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden, 38jährigen Rennrad-Fahrer. Dieser touchierte das Auto und kam in der Folge zu Fall. Er erlitt beim Sturz leichte Verletzungen. Der Schaden am Rennrad beläuft sich auf ca. 4.000 Euro, dem am Pkw auf etwa 1.000 Euro.

Fichtenberg: Einbruch in Autowaschanlage

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 19.00 und 10.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zum Büro der Autowaschanlage in der Straße "Obere Riedwiesen" auf und steigen ein. Sie entwendeten eine Kaffeevollautomaten und aus dem Geldwechselautomaten, welcher brachial aufgebrochen wurde, mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Telefon: +49 (0)7151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell