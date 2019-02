Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall

Zwei Fahrradfahrerinnen leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Dienstag befuhr eine 49 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bocholt gegen 09.15 Uhr den Nelkenweg in Richtung Asternweg. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 58-jährigen Pedelecfahrerin aus Bocholt, die vom Asternweg auf den Nelkenweg abgebogen war. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Die 58-Jährige hatte an der Unfallstelle aufgrund der Regel "Rechts-vor-Links" grundsätzlich Vorfahrt.

