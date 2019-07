Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Alkoholisierter Pkw-Lenker verursacht Unfall und flüchtet; Renningen: Rote Ampel missachtet; Sindelfingen: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Alkoholisierter Pkw-Lenker verursacht Unfall und flüchtet

Zu einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg kam es am Dienstag gegen 15.10 Uhr. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes mit nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss auf den vorausfahrenden Lkw eines 58-Jährigen auf. Anschließend stieg er aus seinem total beschädigten Fahrzeug aus und flüchtete zu fuß. Der 32-Jährige konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Da größere Mengen an Betriebsstoffe gelaufen waren, musste der rechte Fahrbahnstreifen in Richtung Singen für Reinigungsarbeiten gesperrt werden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Renningen: Rote Ampel missachtet

Am Dienstag gegen 15:40 Uhr war der 82-jährige Fahrer eines Mercedes auf der B295 von Leonberg in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Auf Höhe Renningen Süd achtete er an der Kreuzung bei der dortigen Tankstelle nicht auf das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit zwei im Gegenverkehr links abbiegenden Pkw, einem Mercedes und einem Renault, zusammen. Die beiden Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.500 Euro.

Sindelfingen: Pedelec gestohlen

Auf ein schwarzes Pedelec der Marke Centurion, Typ Backfire E ULTI, hatte es ein bislang unbekannter Täter am Dienstag in Sindelfingen abgesehen. Zwischen 16.00 Uhr und 17.50 Uhr entwendete er das mit einem Zahlenschloss gesicherte und an einem Fahrradständer der Gemeinnützigen Werkstätten in der Waldenbucher Straße abgestellte Rad im Wert von etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07031/6970 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell