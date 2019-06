Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Gitterbox in Brand geraten

Rülzheim (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Sonntagmittag gegen 15.30 Uhr im Industriegebiet in Rülzheim. Eine Gitterbox, in welcher Abfallreste lagerten, hatte sich vermutlich auf Grund der Hitze selbst entzündet. Die Feuerwehr konnte das Feuer umgehend löschen. Ein Hinweis auf Fremdeinwirkung lag nicht vor. Es entstand lediglich Sachschaden.

