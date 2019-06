Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrerin muss ausweichen und stürzt

Vorderweidenthal (ots)

Am Sonntag, 02.06.19, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. An der Einmündung zur K 11 wollte ein aus Richtung Birkenhördt kommender Pkw-Fahrer nach links auf die L 493 in Richtung Vorderweidenthal abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Wartepflichtige, 79-jährige Pkw-Fahrer, die Motorradfahrerin. Durch ein Ausweichmanöver und Abbremsen konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Die Motorradfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

