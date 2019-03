Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschädigter eines Verkehrsunfalles gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 01.03.19, wurde gegen 10.20 Uhr, ein in der Salierstraße geparktes Fahrzeug von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift. Die Fahrerin des unfallverursachenden Autos bemerkte den Unfall und fuhr, nachdem sie ihren Pkw wenden konnte, an die Unfallstelle zurück. Dort konnte sie jedoch das vermeintlich geschädigte Fahrzeug nicht ausfindig machen. Auch ein Fahrzeugteil, das sie durch den Verkehrsunfall verloren hatte, befand sich nicht mehr an der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu dem nicht mehr vor Ort befindlichen Pkw oder zum Verbleib des Fahrzeugteils geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

