Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung/Verkehrsgefährdung durch umgeknickte Verkehrsschilder

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 03.03.2019 um 00:20Uhr wird hiesige Polizeidienststelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Personengruppe, bestehend aus drei jugendlichen Personen, aktuell Verkehrsschilder im Bereich der Frankenstraße, Benderstraße, Carl-Spitzweg-Straße und Albrecht-Dürer-Ring umknicken würden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch hiesige Dienststelle können mindestens zwei umgelegte Verkehrszeichen in diesem Bereich festgestellt werden. Die Personengruppe kann trotz intensiver Suchmaßnahmen nicht angetroffen werden. Weiterhin wird durch die Beamten im Bereich Benderstraße/Meergartenweg ein umgeworfener Altkleidercontainer aufgefunden. Dieser wird wieder aufgerichtet; eine Beschädigung ist zunächst nicht ersichtlich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz



Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell