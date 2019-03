Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorläufige Bilanz der Polizei zu den Fastnachtsumzügen in Frankenthal und Maxdorf

Frankenthal / Maxdorf (ots)

Bei bedecktem Himmel kamen nach Angaben der Stadtverwaltung am Samstagnachmittag geschätzte 43.000 Zuschauer zum närrischen Fastnachtstreiben in die Innenstadt. Dabei konnten sie in der Zeit von 14.11 bis 16:45 Uhr den farbenfrohen Lindwurm, an dem insgesamt 69 Motivwagen und Fußgruppen teilnahmen, bestaunen. Zur Sicherheit der Zuschauer setzte die Polizei Frankenthal knapp über 100 Kräfte ein. Unterstützt wurde sie dabei von der Bereitschaftspolizei und den benachbarten Dienststellen der Polizeidirektion Ludwigshafen. Im Verlauf des Fastnachtsumzuges registrierte die Polizei bis zum frühen Abend insgesamt zwölf Strafanzeigen. Im Einzelnen handelte es sich dabei um folgende Delikte: - 9x Körperverletzungen, davon eine gefährliche Körperverletzung - 1x Widerstand - 1x Sachbeschädigung - 1x Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Bei dem Widerstand wurde glücklicherweise kein Beamter verletzt. Zudem registrierte die Polizei teilweise eine nicht unerhebliche Alkoholisierung und Aggressivität bei den zumeist jugendlichen und heranwachsenden Tätern. Insgesamt wurden 18 Personenkontrollen durchgeführt. Erneut bewährt haben sich die mobilen Eingreifgruppen, die gezielt Störenfriede angesprochen haben und erforderlichenfalls in Gewahrsam nehmen konnten. Sieben Personen erhielten einen Platzverweis, eine Person wurde vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen. Bei dem parallel stattfindenden Fastnachtsumzug in Maxdorf konnten schätzungsweise 15.000 Besucher registriert werden. Hier verlief der Einsatz aus polizeilicher Sicht absolut friedlich und störungsfrei.

