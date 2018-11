POL-NI: Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke

Auetal (ots) - (smu)

Am Sonntag, 25.11.2018, gegen 01.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw VW Golf in Auetal, OT Poggenhagen, L 443, unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. In einer Linkskurve verlor dieser die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Meter einer Schutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Der Verursacher wird mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Eine Blutentnahme wird angeordnet.

