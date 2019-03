Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruch- Einbrecher bei Tatausführung gestört

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 02.03.19 gegen 19:20Uhr verschafft sich ein unbekannter Täter, vermutlich durch Einwerfen des Wohnzimmerfensters, Zugang zu einem Einfamilienhaus in Bobenheim-Roxheim und durchwühlt mehrere Räume im ersten Obergeschoss des Anwesens. Aufgrund eines Klinikaufenthaltes befindet sich der Besitzer des Hauses aktuell nicht zu Hause. Bekannte von ihm betreten das Haus um die Rollläden herunterzulassen und den Briefkasten zu leeren, als sie durch Geräusche aus dem ersten Obergeschoss erschreckt werden. Dadurch gestört flüchtet der Täter durch das beschädigte Wohnzimmerfenster aus dem Haus. Trotz der fußläufigen Verfolgung durch die Bekannten in Richtung Altrhein entkommt der unbekannte Täter. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Einfamilienhaus nichts entwendet.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeiinspektion Frankenthal Friedrich-Ebert-Straße 2 67227 Frankenthal Tel.: 06233-313-0

oder an

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-2510

Weitere Informationen im Internet: www.polizei.rlp.de oder www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

