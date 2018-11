POL-DU: Marxloh: Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Täter flüchtig

Duisburg (ots) - Am Freitag (16. November) betrat gegen 13 Uhr ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Höhe der Hermannstraße. Er hielt der Kassiererin (68) ein langes Messer vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Als eine Kundin den Verkaufsraum betrat, flüchtete er ohne Beute in Richtung des Pollmann-Kreuzes. Der Täter soll zwischen 20 - 25 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur und kurzes, dunkles Kopfhaar, das an den Seiten kurz rasiert ist. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

