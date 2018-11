POL-DU: Neumühl: Diebe bei Kontrolle erwischt und festgenommen

Duisburg (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle auf der Gartenstraße sind den Beamten heute Nacht (16. November, 0:19 Uhr) vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren aufgefallen. Als die Polizisten die Personalien überprüften, entdeckten sie im Auto Einbruchswerkzeug (Bolzenschneider, Hammer, Arbeitshandschuhe) und eine Gasflasche. Bei der Befragung verstrickten sich die jungen Männer in Widersprüche, so dass die Beamten den Bereich an der Gartenstraße genauer unter die Lupe nahmen. Dabei bemerkten sie einen aufgebrochenen Bauzaun und einen Metallkorb mit Gasflaschen, die mit der zuvor sichergestellten übereinstimmten. Die Beamten nahmen die vier tatverdächtigen Männer fest. Das Quartett muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen Bandendiebstahls auseinandersetzen.

