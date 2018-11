POL-DU: Kaßlerfeld: Randalierer bedroht Polizisten

Duisburg (ots) - Weil ein am Kopf verletzter Mann in einer Tankstelle Am Schlütershof randalierte, rückten Polizisten am Mittwochabend (14. November, 23:50 Uhr) aus. Nachdem seine Verletzung von Rettungssanitätern behandelt worden war, beschimpfte der Alkoholisierte die Polizisten. Er drohte, ihnen die Kehle aufzuschneiden und trat in ihre Richtung. Dabei traf er eine Beamtin und verletzte sie leicht. Mit angelegten Handfesseln ließ er sich schließlich durchsuchen. Dabei fanden die Polizisten ein Taschenmesser und stellten es sicher. Anschließend ging es für den 47-Jährigen zur Beruhigung ins Gewahrsam. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Polizisten erstatteten eine Anzeige wegen des Widerstands.

