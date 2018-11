POL-DU: Neumühl/Alt-Hamborn: Schaufenster mit Gullideckel eingeschlagen

Duisburg (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (14. November) die Schaufenster von drei Geschäften mit Gullideckeln eingeschlagen. In einen Asia-Laden auf der Lehrerstraße stiegen die Täter gegen 4:50 Uhr durch die beschädigte Scheibe, durchsuchten den Tresen und stahlen Bargeld. Auf der Holtener Straße brachen sie ebenfalls gegen kurz vor fünf in einen Handyshop ein. Ob sie dort Beute gemacht haben, muss noch geklärt werden. Auch vor einem Begegnungszentrum auf der Duisburger Straße machten die Einbrecher in der Nacht von Dienstag (13. November) auf Mittwoch (14. November) keinen Halt. Auch in diesem Fall muss noch geklärt werden, ob etwas gestohlen wurde.

