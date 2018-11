POL-DU: Duisburger Handballerdamen sind Polizeilandesmeister 2018

Duisburg (ots) - Am 6. November fand in Duisburg die diesjährige Polizeilandesmeisterschaft im Handball statt. An dem Wettstreit nahmen neun weitere Teams aus 17 Behörden des Landes NRW teil. In dem Turnier verstärkten Spielerinnen aus den Nachbarbehörden Krefeld und Viersen die Spielgemeinschaft aus Duisburg. Nach einer sehenswerten Mannschaftsleistung und einem packenden Finale behaupteten sie sich mit einem 12:8 Sieg. Die Handballerinnen gesellen sich mit diesem Sieg zu den anderen Duisburger Titelträgern. Auch die Spielergemeinschaften der Herren im Fuß- und Handball tragen den Titel des Polizeilandesmeisters 2018.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell