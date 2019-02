Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 27. Februar 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Vereinsheim Montag, 25.02.2019, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 26.02.2019, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmittag in das Vereinsheim des KSC Wolfenbüttel, ehemaliges Germaniagelände, Grüner Platz, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Flaschen Mineralwasser und eine leere Geld-kassette entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Einbruch in Büroraum Montag, 25.02.2019, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 26.02.2019, 06:40 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude eiens Betriebs in Cremlingen, Im Moorbusche, ein. Aus dem Büroraum wurde ein Tresorwürfel samt Inhalt entwendet. Zum entstanden Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs Dienstag, 26.02.2019, gegen 15:55 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Dienstagnachmittag einen 33-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in Wendessen auf der Leipziger Allee unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen durchgeführten Test. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Fahrer ebenfalls nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

Evessen: Autofahrerin nach Überschlag schwer verletzt Dienstag, 26.02.2019, gegen 11:10 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 7, zwischen Evessen und Erkerode, ein Verkehrsunfall, bei dem die 60-jährige alleinbeteiligte Autofahrerin schwer verletzt worden ist. Demnach kam sie mit ihrem Auto aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, durchfuhr den Straßengraben und stieß dann gegen eine Grabenüberführung. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend auf dem angrenzenden Acker zum Stillstand. Die Fahrerin musste aus dem Autowrack befreit werden und wurde im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell