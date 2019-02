Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Langfinger ohne Respekt vor der Totenruhe

Landkreis

Seit Anfang November 2018 ermittelt die Kriminalpolizei Marburg wegen insgesamt 28 (!) angezeigten Diebstählen auf Friedhöfen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Es kommen immer wieder neue anzeigen hinzu und die Kripo befürchtete, dass lang nicht alle Opfer eines Diebstahls von Vasen, Leuchten oder Grablampen dies auch angezeigt haben. Die Täter haben es offenbar auf das Metall abgesehen. Der derzeitig bekannte Gesamtwert des Diebesgutes aus Messing, Bronze oder Kupfer beträgt mehrere Tausend Euro. Für die Opfer steht jedoch überwiegend nicht der finanzielle Verlust im Vordergrund, sondern das respekt- und pietätlose Verhalten der Diebe. Die Tatorte sind über den gesamten Landkreis verteilt, einen Schwerpunkt gibt es nicht. Nach ersten angezeigten Diebstählen auf dem Friedhof in Gladenbach folgten Tatorte in Bad Endbach, Weimar, Marburg, Ebsdorfergrund, Fronhausen und Wohratal. Die beiden, letzte Woche angezeigten, Diebstähle waren dann auf dem Friedhof in Lohra. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen übernommen, hält einen Tatzusammenhang für sehr wahrscheinlich und bittet um Mithilfe. Lediglich in einem einzigen Fall gab es bislang einen vagen Hinweis auf eine Person, die, ausgestattet mit einer Stirnlampe, an einem Abend auf dem Friedhof in Gladenbach Mornshausen unterwegs war. Die Polizei bittet um Mithilfe, um besondere Aufmerksamkeit und um sofortige Benachrichtigung, wenn

- sich auf dem Friedhof Personen aufhalten, die offensichtlich kein Grab besuchen,

- sie auf einem Friedhof Arbeiten an einem Grab beobachten und die Arbeiter nicht sicher dem Friedhof zuordnen können,

- sie auffällige Fahrzeuge auf dem Friedhofsparkplatz oder in unmittelbarer Nähe feststellen,

- sie insbesondere zu für einen Friedhofsbesuch ungewöhnlichen Zeiten verdächtige Beobachtungen machen, wie z. B. die oben erwähnte Person mit Stirnlampe oder Taschenlampe.

Hinweise an die Kripo Marburg unter 06421/4060.

Martin Ahlich

