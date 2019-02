Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autos zerkratzt; Firmentransporter aufgebrochen; Metallschienen weg; Am Zebrastreifen - Tiguanfahrer beachtet Fußgängerin nicht; 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Autos zerkratzt

In der Nacht zum Samstag, 23. Februar, um kurz nach zwei Uhr beobachtete ein Mann am Marktplatz in Biedenkopf aus der Ferne eine offensichtliche Sachbeschädigung an einem Auto. Als der den mutmaßlichen Täter ansprach, suchte der das Weite und lief vom Marktplatz aus in die Thauwinkelstraße. Als der Zeuge dort ankam, war der Verfolgte verschwunden. Später stellte sich heraus, dass am Marktplatz unmittelbar dort wo der Tatverdächtige zuvor sehr nahe vorbeiging, zwei Autos frische Schäden durch Kratzer aufwiesen. Der Schaden an beiden Autos beträgt einmal 800 und einmal 1500 Euro. Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen als einen 20 bis 25 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann, der eine schwarze Hose und eine Art Bomberjacke mit schwarz-weißem Camouflage-Muster trug. Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der beschriebenen Person beitragen könnten, bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Bad Endbach - Metallschienen weg - Weißer Transporter gesucht

Am Samstag, 23. Februar, gegen 10 Uhr stand ein weißer Transporter mit geöffneter Seitentür in der Albert-Schweitzer-Straße. Eine Bewohnerin sah einen Mann, der im Begriff stand, zu Päckchen zusammengeschnürte und neben den Müllbehältern abgelegte Metallschienen für Jalousien zu verladen. Nach Ansprache durch die Zeugin legte der Mann die aufgehobenen Sachen zurück, stieg in den Transporter und fuhr weg. Scheinbar hatte er aber nur abgelegt, was er in der Hand hielt. Die bereits verladenen Schienen blieben im Auto, sodass die Polizei nunmehr wegen Diebstahls ermittelt. Wer hat den Transporter zur Tatzeit gesehen? Wer kann nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Wetter - Firmentransporter aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Aus dem weißen Renault Traffic fehlen ein Sigma Fliesenschneider, eine Fräse und ein Laser mit Stativ, jeweils von Würth, ein Fein Multi-Master eine Stichsäge und ein Akku-Schrauber von DeWalt und ein Makita Baustellradio. Die Werkzeuge haben einen Gesamtwert von fast 2500 Euro. Der Firmenwagen parkte zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Straße Obertor. Der oder die Täter schlugen zum Eindringen eine Seitenscheibe ein. Durch die Ermittlungen ließ sich Tatzeit einschränken auf den Sonntag, 24. Februar, zwischen 02 und 14 Uhr. Wer hat innerhalb dieser Zeit Personen an dem Transporter gesehen? Wer hat ein Umladen von Werkzeugen beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Am Zebrastreifen - Tiguanfahrer beachtet Fußgängerin nicht

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag, 18. Februar, gegen 14.45 Uhr, am Zebrastreifen beim Südbahnhof ereignete. Eine Fußgängerin überquerte mitten auf dem Zebrastreifen gehend die Straße, als ein VW Tiguan - nach Angaben der Fußgängerin keinesfalls mit den dort erlaubten 30 km/h sondern deutlich schneller angerauscht kam und dann statt auf die Brems auch noch aufs Gaspedal trat. Die total erschrockene Frau rannte noch schnell zur Seite. Den gesamten Vorfall muss zumindest eine namentlich leider noch nicht bekannte Passantin beobachtet haben. Die Polizei bittet speziell diese Passantin, aber auch etwaige andere Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Wer kann sachdienliche Angaben zum Fahrverhalten des Tiguanfahrers, zum Auto selbst und zum Fahrer machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten

Hommertshausen - Engstelle auf der K 46 - Spiegelschaden

Bei der Begegnung zweier Autos an einer engen Stelle auf der Kreisstraße 46, der Silberger Straße zwischen Silberg und der Schelde-Lahn-Straße kam es zu einer Kollision. Zumindest an dem schwarzen Renault Clio eines 21-jährigen Mannes aus Bad Endbach entstand ein Schaden. Während der Mann anhielt fuhr die Frau, eine Brillenträgerin) im entgegenkommenden blauen Kleinwagen weiter in Richtung Schelde-Lahn-Straße. Die Fahrerin in dem blauen Kleinwagen hätte entsprechend der aufgestellten Verkehrszeichen dem entgegenkommenden Renault an der Engstelle den Vorrang gewähren müssen. Der Unfall passierte am Freitag, 22. Februar, gegen 17 Uhr. Hinweise auf den blauen Kleinwagen, vermutlich ist das Auto auch am linken Außenspiegel beschädigt, bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Niederkleiner Straße

Die Polizei Stadtallendorf sucht Unfallzeugen. Es geht um eine Verkehrsunfallflucht auf der Niederkleiner Straße in Höhe des Anwesens Nr. 18. Der Unfall war zwischen 17 Uhr am Sonntag und 09 Uhr am folgenden Montag, 25. Februar. Leidtragender ist der Besitzer eines schwarzen Renault. Der Wagen stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Nach den unfallspuren kam es durch einen zu geringen Seitenabstand beim Vorbeifahren zur Kollision. Die komplette Fahrerseite des Renault ist dadurch durchgängig verkratzt und verbeult und der Spiegel ist abgerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell