POL-MR: 3 Einbrüche; Vandalismus am Busbahnhof; 2 Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Marburg - Einbruch bei der VHS

Zwischen 21.10 Uhr am Samstag und 08 Uhr am Montag, 25. Februar gab es einen Einbruch in diverse Räume des Gebäudes der Volkshochschule in der Deutschhausstraße. Der oder die Täter blieben nach ersten Sichtungen offenbar ohne Beute. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um das VHS-Gebäude in der Deutschhausstraße gemacht? Wer hat Personen in dem Haus beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Einbruch in Kleingartenhütte

Bereits am Samstag, 09. Februar, um 15 Uhr, stellte der Besitzer eines Kleingartens in der Anlage West an der Marburger Straße einen Einbruch in seine Laube fest. Der Täter verschaffte sich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt. Aus der Hütte fehlen aus einem Setzkasten diverse Überraschungseifiguren. Der Gesamtschaden für den Hobbygärtner und Sammler beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Damm - Keine Beute

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße blieben der oder die Täter ohne Beute. Durch das Aufhebeln der Eingangstür entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Einbruch war zwischen 15 Uhr am Samstag, 22 und 09 Uhr am Montag, 25. Februar. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Lohra - Vandalismus am Busbahnhof

Die Tatzeit der Sachbeschädigungen am Busbahnhof "Neue Mitte" in der Gladenbacher Straße steht nicht fest. Die erste Meldung über den vermutlich durch gezielte Tritte verbeulten und verbogenen Metallmülleimer sowie über die beiden zerstörten Glasscheiben eines Buswartehäuschens stammen von 12.15 Uhr am Sonntag, 24. Februar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1200 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Marburg - Schwarzen Renault Kangoo angefahren

Die Delle an dem schwarzen Kangoo ist an der Heckklappe in einer Höhe von 24 bis 63 Zentimetern und stammt vermutlich von einem größeren Fahrzeug. Der Schaden beträgt vermutlich ca. 1000 Euro. Zur Unfallzeit am Montag, 25. Februar, zwischen 13 und 19 Uhr parkte der Kangoo am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Am Glaskopf 40. Die Polizei hofft auf Zeugen der Kollision und dadurch auf Hinweise zum bislang unbekannten verursachenden Fahrzeug. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Spiegel und Lackschaden am VW Bus

"Wer hat am Montag, 25. Februar, zwischen 11 und 11.30 Uhr den Unfall vor dem Anwesen Schwanallee 54 beobachtet?" Zu dieser Zeit fuhr ein Fahrzeug an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Bus vorbei. Aufgrund des nicht ausreichenden Seitenabstands kam es zur Kollision mit der Folge eines Schadens am linken Außenspiegel und am Lack auf der Fahrerseite des Kleinbusses. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

