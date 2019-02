Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.02.2019

Peine (ots)

Mehrere Einbrüche im Gewerbegebiet Ilsede

In der Zeit zwischen Montag, 17:35 Uhr, und Dienstag 06:40 Uhr, brachen unbekannte Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Lagerhalle in der Gewerbestraße in Ilsede ein. Sie entwendeten Bargeld und ein Werkzeugset und flüchteten anschließend unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 Euro.

Zu vier weiteren Einbrüchen kam es in der Industriestraße und dem Handorfer Weg in Ilsede. Unbekannte Täter brachen auch hier in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Fenster in die Gebäude ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.900 Euro.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Rotdornweg in Hohenhameln einzubrechen. Nachdem die Täter vergeblich versuchten, ein Fenster gewaltsam zu öffnen, ließen sie aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursacht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell