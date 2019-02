Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.02.2019. Polizeihubschrauber über Gebhardshagen, das war der Grund des Einsatzes.

Salzgitter, Legdenwiese, 26.02.2019, 19:15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die 25-jährige Fahrzeugführerin eines VW rückwärts in der Straße Legdenwiese gefahren und dabei mit einem dort geparkten BMW zusammengestoßen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Verursacherin mit ihrem Fahrzeug vor den Kollegen. Das Fahrzeug konnte wenig später durch die Beamten in einem Neubaugebiet im Michael-Ende-Ring angetroffen werden, von der Fahrerin fehlte jedoch jede Spur. Die Beamten vermuteten anfänglich, dass die Frau in eine dort befindliche Kleingartenkolonie geflüchtet sei und forderten daraufhin den Polizeihubschrauber zur Fahndung an. Die Frau konnte nicht angetroffen werden. Gegen 21.00 Uhr meldete sich die Fahrerin telefonisch bei der Polizei und gab ihren Aufenthaltsort an. Die daraufhin entsandten Kollegen stellten bei einem Drogenvortest Anzeichen auf einen Drogenkonsum fest und ließen daraufhin bei der Frau eine Blutprobe entnehmen. Ihren Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Gegen die Frau wird nun ermittelt, insbesondere wegen einer Unfallflucht und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

