Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.02.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Fahrzeug wurde in Salzgitter offensichtlich mit klebriger Flüssigkeit übergossen. Salzgitter, Gottfried-Linke-Straße, 25.02.2019, 06.00-14:00 Uhr. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde ein in der Gottfried-Linke-Straße abgestellter Daimler S 350 von derzeit unbekannten Tätern mit einer klebrigen Flüssigkeit übergossen. Hierdurch entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter zerkratzten in Salzgitter den Lack eines Fahrzeuges. Salzgitter, Lebenstedt, Suthwiesenstraße, 17.02.2019, 18:00 Uhr-20.02.2019, 15:30 Uhr. Wie erst jetzt der Polizei bekanntgegeben wurde, zerkratzten die derzeit unbekannten Täter sowohl die linke Fahrzeugseite als auch die Haube eines abgestellten schwarzen VW Golf. Hierdurch entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Polizei stoppte in Salzgitter ein Fahrzeug ohne Haftpflichtversicherung. Salzgitter, Lebenstedt, Reppnersche Straße, 22.02.2019, 15:50 Uhr. Die Polizei überprüfte den 48-jährigen Fahrer eines Mercedes. Eine Ermittlung der Polizei ergab, dass das Fahrzeug offensichtlich ohne gültige Haftpflichtversicherung gefahren wurde. Daraufhin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Fahrzeugführerin kam in Salzgitter von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Salzgitter, Reppner, Kreisstraße 1, 25.02.2019, 20:15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei eine 22-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza von Reppner kommend in Richtung Barbecke gefahren. Aus derzeit nicht geklärter Ursache sei sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen dort befindlichen Straßenbaum geprallt. Die Frau hatte Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ihr Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell