POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.02.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bürgermeister- Ohlms-Straße in Oberg einzubrechen. Die Täter versuchten durch mehrere Fenster und eine Kellertür in das Wohnhaus zu gelangen, was aber misslang. Anschließend ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Täter nutzten Abwesenheit von Hausbewohnern

Die Abwesenheit der Bewohner nutzen unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus im Rotdornweg in Hohenhameln einzubrechen. Nachdem zunächst ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde, gelangten die Täter in das Haus. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Müllcontainer brannte

Am Montag, gegen 23:00 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in der Büsingstraße in Wendeburg den Brand eines Müllcontainers und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, ohne das ein angrenzender Holzschuppen beschädigt wurde. Wie es zum Brandausbruch kommen konnte, steht derzeit nicht fest. Der Container wurde durch das Feuer zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Parkendes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr, einen in der Echternstraße in Peine geparkten VW Tiguan vermutlich im Vorbeifahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

