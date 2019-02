Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.02.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Kiosk

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Peiner Straße in Stederdorf einzubrechen. Die Täter ließen, vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage, von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 07:30 Uhr, und Sonntag, 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Pommernweg in Edemissen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten in dem Wohnhaus und entwendeten eine Armbanduhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Bahnschranke beschädigt und geflüchtet

Am frühen Montagmorgen, gegen 01:05 Uhr, kam es am Bahnübergang in der Brinkstraße in Groß Gleidingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Brinkstraße in Richtung Ortsausgang und bemerkte am dortigen Bahnübergang vermutlich zu spät, dass sich die Bahnschranken senkten. Der Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, sodass die Schranke auf die Motorhaube des Fahrzeuges aufschlug. Der Fahrer, sowie sein Beifahrer, schauten sich die Schäden an dem Fahrzeug und der Schranke an und flüchteten anschließend in Richtung Ortseingang. Es ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Mercedes Sprinter gehandelt haben soll.

Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde, Telefon 05302/ 8043730, in Verbindung zu setzen.

Küchenbrand

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus in der Straße "Zum Walde" in Edemissen informiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Feuer in der Küche des Wohnhauses ausgebrochen. Zur Ursache können derzeit keine Aussagen getroffen werden. Ein Bewohner erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung, nachdem er zunächst eigenständig versuchte den Brand zu löschen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, welche noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

