POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2019. Täter zerkratzten einen in Salzgitter-Bad abgestellten Pkw.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Bad, Am Hamberg, 23.02.2019, 21.45 Uhr-24.02.2019, 14:30 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen beschädigten die Täter einen in der Straße Am Hamberg abgestellten Peugeot, indem der Lack der Fahrerseite zerkratzt wurde. Hierbei wurde ein Schaden in einer Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Rufnummer 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

