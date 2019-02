Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2019. Fahrzeug wurde in Wolfenbüttel zum wiederholten Male zerkratzt.

Salzgitter (ots)

Wolfenbüttel, Glogauer Weg.

1. Tat: 18.02.2019-19.02.2019, 17:15-07:15 Uhr.

2. Tat: 23.02.2019-24.02.2019, 22:15-11:00 Uhr.

In zwei Fällen wurde der im Glogauer Weg abgestellte schwarze Ford Fokus durch einen Täter beschädigt, indem dieser die Motorhaube zerkratzte. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. In beide Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331/9330.

