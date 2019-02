Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 26. Februar 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Einbrecher im Kleingartenverein Hornburg Sonntag, 24.02.2019, 16:00 Uhr, bis Montag, 25.02.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag war der Kleingartenverein in Hornburg, Anna-Landmann-Straße, das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter brachen demnach ein Vorhängeschloss einer Tür zu einem Geräteschuppen auf dem Gelände des Kleingartenvereines auf und gelangten so in den Schuppen. Nach ersten Erkenntnissen wurden hieraus verschiedene Motorgeräte wie Sägen, eine Heckenschere und ein Stromaggregat im Wert von rund 2000,-- entwendet. Ausserdem wurde die Tür zu einem weiteren Schuppen aufgehebelt, entwendet wurde jedoch offensichtlich nichts. Der Aufbruchsversuch der Tür zum Vereinsheim scheiterte, der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude. In allen drei Fällen ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Bornum: Altbatterien entwendet Sonntag, 24.02.2019, 09:30 Uhr, bis Montag, 25.02.2019, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Sonntagfrüh und Montagfrüh nach Durchtrennen des Zaunes auf das Gelände des Abfallbetriebes in Bornum. Hier entwendeten der oder die Täter zirka 100 Altbatterien mit einem Gesamtgewicht von 1100 Kilogramm. Wie der Abtransport des schweren Diebesgutes erfolgte, ist derzeit unklar. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Watzum: Transporter aufgebrochen, Werkzeug entwendet Freitag, 22.02.2019, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 24.02.2019, 12:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Hecktür in einen in Watzum, Kurze Straße, abgestellten Mercedes Sprinter. Aus dem Fahrzeug wurde verschiedenstes Werkzeug im Wert von zirka 2000,-- Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Tankkarten aus LKW entwendet Freitag, 22.02.2019, 16:00 Uhr, bis Montag, 25.02.2019, 05:45 Uhr

Zwei Tankkarten entwendeten unbekannte Täter nach Einschlagen einer Seitenscheibe aus dem Führerhaus einer zum Parken im Gewerbegebiet von Schladen abgestellten Sattelzugmaschine. Tatzeit: Freitag, 22.02.2019, 16:00 Uhr, bis Montag, 25.02.2019, 05:45 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Sonntag, 25.02.2019, gegen 15:10 Uhr

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Demnach hatte nach ersten Ermittlungen ein 62-jähriger Autofahrer den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer offensichtlich beim Einbiegen von der Kreisstraße 89 auf die Bundesstraße 82 in Schladen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 11.000,-- Euro. Das Auto und das Motorrad mussten abgeschleppt werden.

