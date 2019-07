Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Pedelec entwendet

Am 24. Juli 2019 entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 09.15 Uhr bis 19.00 Uhr an der Soestenstraße ein mehrfach gesichertes Pedelec. Im weiteren Tagesverlauf konnte die 36-jährige Geschädigte den unbekannten Täter vor dem City-Shop, Auf dem Hook, mit ihrem Fahrrad feststellen. Nach Ansprechen flüchtete der Unbekannte und ließ das Pedelec zurück. Der Unbekannte soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er soll kurze Haare und einen 3-Tage-Bart getragen haben. Auffällig soll sein äußeres Erscheinungsbild gewesen sein. Der Täter habe sehr schlechte, teilweise schwarze Zähne und sei insgesamt sehr ungepflegt. Außerdem soll er mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Pkw beschädigt

Ein bislang unbekannter männlicher Täter beschädigte am 25. Juli 2019, gegen 02.30 Uhr, den Außenspiegel eines Wohnmobils, das an der Schubertstraße geparkt war. Der Täter soll zwischen 16 und 18 Jahren alt und braun gebrannt sein. Außerdem soll er kurzes Haar tragen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Emstek/Drantum - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 24. Juli befuhr ein 19-jähriger Garreler gegen 18.35 Uhr mit seinem Ackerschlepper inklusive zweier Anhänger, die mit Weizen beladen waren, die Eco-Park-Allee und bog von dort auf den Repker Damm ab. Der hintere Anhänger schaukelte sich dabei derart auf, dass er nach rechts auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem VW Golf einer 19-jährigen Emstekerin zusammenstieß. Die beiden Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

