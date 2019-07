Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Flächenbrand greift auf Hühnerstall über (AKTUELL)

Am 24. Juli 2019 kam es gegen 15.04 Uhr auf einem freien Feld im Bereich Am Vierten Wall/Mühlendamm zu einem Brand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf einen angrenzenden Hühnerstall über. Dieser steht aktuell im Vollbrand. Nach aktuellen Erkenntnissen befinden sich etwa 80.000 Hühner in dem Stall. Mehr als 150 Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis Vechta und auch aus dem Landkreis Osnabrück sind mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein Mitarbeiter des zuständigen Veterinäramtes ist ebenfalls vor Ort. Ein Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger: Bitte umfahren Sie die Brandörtlichkeit weiträumig, damit die Einsatzkräfte an den Einsatzort gelangen und ihre Arbeiten ungestört verrichten können. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell