Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Werkstattcontainer

In der Zeit von Dienstag, 23. Juli 2019, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Juli 2019, 08.15 Uhr, kletterten unbekannte Täter über einen Zaun und gelangten so auf das Gelände einer Kläranlage an der Straße An der Lahe. Hier brachen die Unbekannten in einen Werkstattcontainer ein und entwendeten einen Akkuschrauber. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494/308) entgegen.

