Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Reekenfeld - Diebstahl eines Außenbordmotors

In der Zeit von Freitag, den 12. Juli 2019, gegen 15.00 Uhr, und Dienstag, den 23. Juli 2019, gegen 14.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter der Außenbordmotor eines Kajütbootes entwendet. Das Boot lag zum Tatzeitpunkt im Elisabethfehnkanal im Höhe der Kanalstraße Nord. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe- Unter Drogeneinfluss verunfallt

Am Dienstag, den 23. Juli 2019, gegen 20.11 Uhr, befuhr eine 31-jährige Friesoytherin mit ihrem VW Golf die B72 aus Friesoythe kommend in Richtung Sedelsberg. Im Verlauf einer Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen eine Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen die Friesoytherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell