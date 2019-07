Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahrraddiebstahl

Am 23. Juli 2019 wurde ein bislang unbekannter Täter gegen 23.45 Uhr dabei beobachtet, wie er ein Damenfahrrad, Sparta Pickup in Weiß-Beige, dass offensichtlich zunächst an einer bislang unbekannten Örtlichkeit entwendet wurde, davontrug. Als die beiden Zeuginnen, beides 27-jährige Emstekerinnnen, ihren Pkw an der St.-Florian-Straße wendeten, um den Täter anzusprechen, ließ dieser das Fahrrad in einem Gebüsch zurück und flüchtete fußläufig. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er soll mit einem olivfarbenen Oberteil sowie einer schwarzen ¾-Hose bekleidet gewesen sein. Wer kann Angaben zu einer solchen Person machen? Außerdem wird noch der Geschädigte zum o. g. Fahrraddiebstahl gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) oder die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

